PT erra ao alimentar polarização, diz cotado à presidência do partido

O que eu vou dizer talvez não seja a posição majoritária do meu partido e acho que um partido tem que conviver com várias opiniões, mas eu sou daqueles que, repito que não é consensual no meu partido, às vezes não é consensual nem no campo da esquerda, mas penso que a polarização só alimenta o discurso antissistema, e na polarização a gente não consegue dialogar com a sociedade.

Na polarização você não consegue conversar, você não consegue ponderar, você não consegue refletir. Então a polarização só alimenta esse sentimento antissistema, da agressividade do discurso agressivo, do discurso do ódio.

Nós temos, para que a gente avance nessa disputa de rumos, que começar a romper com esse ambiente de polarização. Eu vou dar um exemplo, porque em 2020 a polarização se cristalizou da forma como ela vinha se cristalizando desde 2013, em 16, em 18? Porque em 2020 nós encontramos um inimigo comum que nos unificou, a pandemia.

"A sociedade majoritariamente, porque tem a parte do negacionismo, mas a sociedade se unificou para enfrentar o vírus, para enfrentar uma pandemia que era um inimigo comum. Isso fez com que a polarização diminuísse a sua intensidade e nós conseguimos conversar, nós conseguimos debater, conseguimos falar de medidas que eram necessárias para que a gente enfrentasse a pandemia. Então isso é um exemplo de que é possível nós acharmos valores que unifiquem a sociedade brasileira e que a gente comece a furar a bolha da polarização."

Edinho Silva, prefeito de Araraquara

