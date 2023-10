Carla: Aprovação em tempo recorde na CCJ manda recado ao STF

A votação simbólica da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limita decisões monocráticas e pedidos de vista do STF é um recado à Corte, mesmo que esse tipo de votação seja corriqueira no Congresso Nacional, disse a colunista do UOL Carla Araújo em participação no UOL News da tarde desta quarta-feira (4).

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou a proposta hoje, em menos de um minuto.