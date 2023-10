Moraes ironiza notícias falsas sobre comunismo no Brasil: 'Dá Ibope'; veja

Impressionante como o comunismo dá Ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. O 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, mas é mais capitalista do que nós. O Putin é o rei do comunismo? [Quando] você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, é um negócio... [Quando perguntadas] por que são contra tal coisa, [respondem]: 'Porque vão instalar o comunismo no Brasil'. Só que as pessoas passaram a acreditar.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

O magistrado afirmou que, no mundo todo, atacar a democracia não dá mais ibope.

Não vamos falar: 'vamos fechar o Congresso', 'vamos dar um golpe'. Não. Vamos ser os grandes defensores da democracia, da liberdade. Não por outra coisa, passou a ser definida a liberdade sem limites. A liberdade de se fazer o que quiser. E vamos atacar um instrumento que garante a democracia, é o segundo pilar e grande pilar das democracias ocidentais: as eleições.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Moraes continuou afirmando que hoje "pega mal" falar que não terá eleições, já que não serão vistos como democratas, mas passaram a dizer que as eleições são fraudadas, mesmo que a declaração seja falsa. "Lá [nos EUA] se atacou o quê? O voto por carta. 'São fraudados' e 'houve fraude'. No Brasil se atacou a urna eletrônica. Se o voto aqui fosse no papel, ia atacar o papel. 'Tem que ser urna eletrônica'. Se o voto fosse por sinal de fumaça, iriam atacar o sinal de fumaça", disparou.

O ministro explicou que somente foi possível descredibilizar as eleições porque foi confundido, com ajuda das redes sociais, o que é a mídia séria com notícias falsas. Em meio à declaração, Moraes também brincou que se tirassem os celulares do Brasil, o país viraria uma nação de primeiro mundo. Os presentes no espaço riram.

Ele ainda citou os ataques aos membros do judiciário, incluindo ele próprio, e seus familiares.