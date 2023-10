Torres tentou associar PT a facções criminosas em 2022, diz ex-diretora

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres tentou associar o PT a facções criminosas durante as eleições de 2022, segundo dados do celular de Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF.

O que aconteceu

Anotações descobertas no celular da ex-diretora mostram que Torres a pressionou para criar elo entre o partido de Lula e esses grupos, apurou o UOL. As anotações de Marília descrevem uma reunião que teria ocorrido em outubro de 2022 no gabinete do ex-ministro.