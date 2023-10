'Enxergo com horror', diz Barroso sobre assassinato de médicos

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, disse que enxerga "com horror" o assassinato dos três médicos em quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada de ontem.

O que aconteceu

No Rio de Janeiro, Barroso falou com jornalistas e comentou o caso: "Eu enxergo como qualquer cidadão, com horror da violência no país".