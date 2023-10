Tales: Governo cai na armadilha do bolsonarismo ao comentar caso do Bis

Ao responder a ataques à Lacta por patrocinar o influenciador Felipe Neto, o governo caiu na armadilha do bolsonarismo ao comentar uma "bobagem sem tamanho", criticou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News da tarde desta segunda-feira (16).

O governo está caindo na armadilha do bolsonarismo de ficar comentando Bis. Uma bobagem sem tamanho. Você se mostra tão rasteiro quanto quem atacou o fato de o Felipe Neto fazer propaganda. Problema dele. O governo não tinha nada que entrar nisso.