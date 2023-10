Tales: Sucesso na repatriação é chance de FAB se redimir após Bolsonaro

A repatriação dos brasileiros feita pela FAB (Força Aérea Brasileira) no conflito entre Israel e o Hamas é a chance de eles se redimirem após o governo Jair Bolsonaro (PL), analisou o colunista do UOL Tales Faria durante o UOL News da noite desta quinta-feira (12).

O segundo avião da FAB que buscou brasileiros em Israel, após o recomeço da guerra com o Hamas, pousou às 2h41 de hoje no aeroporto do Galeão, no Rio. Ontem, 211 pessoas chegaram ao Brasil no primeiro voo da FAB.