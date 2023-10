CPI do 8/1: Senadora escondeu acusações contra generais para evitar pressão

Mas a tarefa de separar golpistas de democratas contou com apoio de um senador. Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) é líder do governo no Congresso Nacional. Eliziane não conversava com o Planalto e o Ministério da Defesa.

Coube a Randolfe saber os rumos que a CPI estava tomando e consultar os comandos de Exército, Marinha, Aeronáutica para descobrir a índole de cada investigado.

Este mecanismo serviu para a relatora confirmar as suspeitas e pedir o indiciamento dos oito generais.

Governistas veem coragem

A deputado Jandira Feghali (PcdoB-RJ) considerou um ato de muita coragem a acusação dos generais e do almirante. Ela justificou que sempre é complicado apontar culpa a militares.

Mas, no entendimento da parlamentar, os indícios tornaram impossível não pedir o indiciamento de parte da cúpula das Forças Armadas.