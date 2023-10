Carla: Relatório da CPI desgasta entorno de Bolsonaro e Forças Armadas

Com peso político importante, a CPI do 8/1 desgasta o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), analisou a colunista do UOL Carla Araújo durante o UOL News da tarde desta terça-feira (17).

O relatório pede o indiciamento de mais de 60 pessoas, sendo 31 militares. Membros da alta cúpula do governo aparecem em peso no relatório da CPI como participantes da tentativa de golpe. Veja a lista aqui.