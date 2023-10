TCM vai propor que Sabesp e Prefeitura de SP assinem carta com compromissos

A Sabesp e a prefeitura podem não assinar o termo, mas ficam sujeitas a multas, auditorias e outras medidas definidas pelo TCM.

Conselheiros do TCM se reuniram com secretários estaduais no começo de outubro. Gilbero Kassab (Governo) e Natália Resende (Meio Ambiente) participaram do encontro, no qual membros do tribunal pediram que um balcão de reclamações seja criado em caso de privatização da Sabesp.

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil) também participou da reunião. No encontro, Kassab e Natália afirmaram que pretendem submeter a privatização da Sabesp aos vereadores paulistanos. Havia uma dúvida se isso iria acontecer desde que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou a adesão da capital a um bloco de cidades que devem negociar suas concessões em grupo com a empresa após a privatização.

A Prefeitura diz que "não tem conhecimento" das negociações para o termo de ajustamento. Leite confirmou que participou da reunião. O UOL procurou também a Sabesp e o Governo do Estado, e aguarda resposta.

A Prefeitura da Cidade de São Paulo não tem conhecimento de manifestação do TCM -- Tribunal de Contas do Município de São Paulo -- em relação a um Termo de Ajustamento de Gestão. Havendo manifestação do tribunal, o município prestará as informações que se julgarem necessárias.

Prefeitura de São Paulo, em nota enviada ao UOL

Leite afirmou que a questão da Sabesp terá de passar "obrigatoriamente" pela Câmara Municipal. Em e-mail enviado ao UOL, o vereador disse que "a própria secretária Natália Resende se comprometeu a enviar à Câmara os estudos técnicos sobre a privatização". A Casa deve criar uma comissão especial de estudos para discutir o tema.