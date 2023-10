Tarcísio pede urgência na Alesp para privatizar Sabesp e cita tarifa justa

O que mais disse Tarcísio

O governador afirmou que a privatização é "uma forma de proteger a Sabesp", com maior previsibilidade financeira. A empresa hoje obtém 80% de sua receita em 11 municípios, que têm diferentes datas para renovação de contrato. Segundo o governador, a boa operação na empresa do dinheiro obtido nas diferentes cidades e a unificação de prazo dos contratos até 2060 permitirá que isso seja feito de maneira mais fácil, sem o risco de que uma cidade saia do grupo e desequilibre as contas.

A ideia é transferir ações da Sabesp para a iniciativa privada. Hoje, o Governo do Estado detém 50,3% dos papéis da empresa. Com a privatização, esse percentual cairia para uma fatia entre 15% e 30%, o restante das ações seria destinado a investidores particulares, e o governo manteria poder de veto sobre algumas questões.

A Sabesp está, sim, entre as cinco maiores do mundo em receita e já atinge 28 milhões de habitantes. Mas ela pode ser maior, e é isso que a gente quer que ela seja. O que a gente quer da Sabesp é que ela vire uma plataforma multinacional.

Natália Resende, secretária de meio ambiente, infraestrutura e logística

A proposta prevê fundo de universalização do saneamento. Segundo o texto, esse fundo receberá 30% do valor obtido pelo Governo do Estado com a privatização e será usado para subsidiar a tarifa e financiar ações de saneamento básico — entre outras situações. Dividendos obtidos pelo estado com a operação da empresa no futuro também irão para o fundo.