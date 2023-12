Reinaldo: Congresso quer ser o Executivo com tanto dinheiro para emendas

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que o Congresso tem a pretensão de se tornar poder Executivo com o dinheiro proveniente de emendas parlamentares obrigatórias.

Virou uma piada o PAC estar em R$ 44 bilhões e o Congresso ter R$ 53 bilhões. Faz sentido? Quem é o Executivo? É um assoberbamento e eles deixaram de ser poder Legislativo e passaram a ser poder Executivo. Reinaldo Azevedo

A nova versão do projeto de Orçamento de 2024, que começará a ser votada nesta quarta-feira (20), prevê que as emendas parlamentares em 2024, ano eleitoral, deverão chegar a R$ 53 bilhões, estabelecendo um novo recorde. Enquanto o valor que deputados e senadores repassam para obras e projetos em seus redutos eleitorais deverá ser ampliado, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) deverá recuar de R$ 61,3 bilhões para R$ 44,3 bilhões.