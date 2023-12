Multa da J&F suspensa: Toffoli deveria ter se declarado impedido, diz Tales

O ministro do STF Dias Toffoli deveria ter se declarado suspeito para julgar a suspensão da multa do grupo J&F, já que sua esposa, Roberta Rangel, advoga na empresa, criticou o colunista do UOL Tales Faria no UOL News desta quarta-feira (20).

Segundo a Piauí, a decisão de suspender a multa de R$ 10,3 bilhões foi concedida na manhã desta quarta-feira (20), o primeiro dia do recesso dos ministros do STF, que vai até 31 de janeiro. A íntegra do texto ainda não foi divulgada.