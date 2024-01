Reinaldo: Acusações contra Moro são graves; remetem a métodos da Lava Jato

Reinaldo ainda destacou que a decisão de abertura do inquérito realmente se faz necessária e também afirmou que ao menos "indícios consistentes" devem existir.

As acusações são muito graves e o Tony Garcia diz ter elementos de prova. Acho que se ele não tivesse nada e não houvesse nenhum indício consistente de que a coisa aconteceu, não se abriria nem mesmo investigação. Se a PGR pediu abertura da investigação é porque há elementos iniciais ao menos que justificam a investigação. Reinaldo Azevedo

Ainda de acordo com o colunista do UOL, Moro se utilizou de um sistema paralelo de investigações e cometeu uma série de crimes, caso as acusações feitas por Tony Garcia se confirmem.

Essa delação premiada consistiu, entre outras coisas, a transformá-lo em um agente infiltrado, então ele atuou como agente infiltrado em nome de Sergio Moro realizando operações ilegais envolvendo escutas telefônicas de autoridades que tinham prerrogativa de foro e não poderiam ser investigadas por Sergio Moro. (...) Moro não usava essas informações nos autos segundo Tony Garcia, e isso é muito grave. Na verdade ele tinha um sistema paralelo de informações com investigações e escutas clandestinas e, a partir desses dados, havia uma espécie de chantagem com autoridades do judiciário. Se isso aconteceu, nós temos crimes de coação, chantagem, constrangimento ilegal e de organização criminosa, e isso é muito sério. Reinaldo Azevedo

***

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.