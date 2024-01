A disputa para integrar a equipe de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça está acirrada entre políticos e advogados. Nos bastidores, padrinhos se movimentam para emplacar nomes nos postos mais valorizados da pasta - entre eles, os que têm controle sobre as nomeações de juízes e desembargadores de tribunais de todo o país.

O advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Prerrogativas, tem tentado incluir integrantes do grupo na equipe do Ministério da Justiça. Um dos cotados é Georghio Tomelin, doutor pela USP (Universidade de São Paulo), onde Lewandowski leciona. Tomelin tem relação de proximidade com Lewandowski e, se for escolhido para algum cargo, esse fator terá mais peso do que campanha de Carvalho. Outro membro do Prerrogativas está no páreo: Jean Keiji Uema, assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais. Ele auxilia o ministro Alexandre Padilha na definição dos nomeados para cargos públicos.

Integrantes do PT também têm tentando emplacar nomes para a pasta. O apelo maior é pela escolha de Benedito Mariano na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mariano é secretário de Segurança de Diadema (SP) e preside o Conselho Nacional dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança.