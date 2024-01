Lewandowski formaliza convite e atual diretor aceita ficar no comando da PF

Ele é o quarto nome confirmado na futura equipe de Lewandowski. Já foi definido o advogado Manoel Carlos de Almeida Neto para ser o número dois na Justiça. Ex-secretário-geral do STF e do TSE durante a presidência de Lewandowski, ele substituirá Ricardo Cappelli, cujo futuro ainda é incerto no governo Lula

Na semana passada, Lewandowski convidou o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, para o comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Já a chefia do gabinete do novo ministro da Justiça ficará sob o comando de Ana Maria Alvarenga Mamede, que atua com Lewandowski desde 2010 e já chefiou o gabinete do ministro no Supremo.

Lula elogia trabalho na PF

A gestão do diretor-geral é bem vista no Planalto, como mostrou o UOL. Lula avalia que ele teve papel determinante para afastar ameaças golpistas tanto na corporação quanto fora dela, em especial após o 8 de janeiro.

O delegado chefiou a segurança pessoal do petista durante a campanha de 2022. Funcionário de carreira, Andrei Passos Rodrigues tem um estilo proativo, porém pouco espetaculoso, o que agrada ao presidente, que costuma criticar as ações que lembrem a Operação Lava Jato.