Maierovitch: É de interesse público compartilhar inquérito sobre Bolsonaro

A autorização do ministro Alexandre de Moraes referente ao envio à CGU (Controladoria-Geral da União) de documentos de investigações sobre Bolsonaro é legal e de interesse público, ressalta o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch durante o UOL News desta quarta (24). A liberação ocorreu ontem e se refere ao envio de informações de oito inquéritos e petições envolvendo o ex-presidente.

O que ele fez é legal e constitucional. Há necessidade, com relação a atividades criminosas em alguns casos, de se montar um mosaico com aproveitamento de provas de outros órgãos do Estado que resolveram apurar e tem elementos. Wálter Maierovitch, colunista do UOL