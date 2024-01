Quem é Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin e amigo da família Bolsonaro

Em abril daquele ano, Bolsonaro tentou nomeá-lo chefe da Polícia Federal, mas foi impedido pelo STF. A tentativa de nomeação culminou com o pedido de demissão do então ministro da Justiça Sergio Moro, que afirmou que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Em sua decisão, o ministro do STF Alexandre de Moraes escreveu que a PF não é "órgão de inteligência da Presidência da República".

Em junho, Ramagem foi o escolhido para chefiar a Abin. "Grande parte do destino da nossa nação e das decisões que eu venha a tomar partirão das mãos dele [Ramagem]", discursou Bolsonaro na ocasião. Ramagem ficou na agência até 2022.

Ramagem virou amigo da família Bolsonaro. Ele passou o Réveillon de 2020 ao lado o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), então responsável pelas redes sociais do presidente e pela disseminação de notícias falsas em seu "gabinete do ódio". Ramagem chegou a usar verba de seu gabinete de deputado para contratar uma empresa de comunicação chefiada por ex-integrantes do grupo, revelou o jornal O Estado de S. Paulo.

Ele foi eleito no ano passado com 59.170 votos na primeira eleição que disputou. Ramagem declarou patrimônio de R$ 428 mil, incluindo um carro de luxo. Ele recebe como deputado um salário R$ 41 mil por mês, além R$ 6,7 mil de auxílio moradia.

Alexandre Ramagem ainda comom diretor-geral da Abin Imagem: Marcos Oliveira/Agência Senado

Sua bandeira no Congresso é a segurança pública. Ele é um dos vice-líderes do PL na Câmara e membro do Conselho de Ética e da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.