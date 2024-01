Maia desconfiou que era vigiado após conversa com Gilmar e Ciro vazar

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB) diz que suspeitou que era vigiado após o vazamento de um jantar dele com o ministro do STF Gilmar Mendes e o senador Ciro Nogueira (PP).

O que aconteceu

Maia afirma que começou a desconfiar de monitoramento após os vazamentos não citarem Nogueira, aliado de Bolsonaro. Segundo o ex-presidente da Câmara, o senador também estava nesse encontro, mas a informação da presença dele não vazou. "Então sabiam que eu e o Gilmar estávamos lá. Certamente, nós dois estávamos sendo monitorados", diz o ex-deputado.

Ex-presidente da Câmara diz não se surpreender com operação da PF que mira ex-chefe da Abin. "Os indícios de monitoramento que eu tinha existiam com muita firmeza [...] O que me deixa impactado é a gente não tratar o assunto da utilização do aparelho do Estado, do desrespeito à Constituição como um crime gravíssimo", afirma Maia.