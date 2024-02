Independência do STF interessa a todos, diz Flávio Dino

Entrevistas como ministro do STF 'serão escassas e raras'

Dino disse que será raro conceder entrevistas como ministro do STF. "No Supremo é diferente", afirmou ao se despedir do programa UOL News na manhã de hoje.

Ele afirmou que se manifestará apenas nos autos dos processos. O hoje senador disse que vai "seguir fielmente a visão institucional" de não falar com jornalistas, mas negou que se trate de um boicote à imprensa.

Levarei longos anos para voltar aqui. Certamente não [darei entrevistas quando for ministro do STF]. Não é boicote, é apenas uma posição. Em algum momento, quem sabe? Mas, com certeza, serão [entrevistas] bastante escassas e raras.

Flávio Dino, em entrevista ao UOL

Passagem pelo Senado antes do STF

Dino reassumiu o mandato de senador pelo PSB do Maranhão no começo do mês, quando deixou a pasta da Justiça e Segurança Pública.