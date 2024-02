Bolsonaro diz que desistiu de pesca por cansaço: 'Iam falar que fugi'

Investigadores têm vídeo de reunião de "dinâmica golpista" com Bolsonaro. A gravação do dia 5 de julho de 2022 foi apreendida na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid.

A transcrição do vídeo aparece na decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes que embasa a operação de hoje. Essa ação mira a organização criminosa que atuou para tentar um golpe de Estado em 8 de janeiro.