Michelle usa frase de Janja para ironizar operação da PF contra Bolsonaro

Michelle Bolsonaro ironizou a operação da PF deflagrada hoje contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados usando uma frase que Janja citou anteriormente.

O que aconteceu

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse à militância do PT no final do ano passado que "se tudo der certo, logo Bolsonaro vai estar preso". A afirmação aconteceu em uma mesa na Conferência Eleitoral e Programa de Governo, em Brasília.

Michelle resgatou a frase de Janja para ironizar a operação contra o marido. A publicação foi feita em suas redes sociais horas depois do início dos trabalhos da PF: ''Se tudo der certo...Se lembram? Pois bem...''.