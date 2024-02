'Política no Brasil hoje é feita no STF', diz Eduardo após ação da PF

Eduardo Bolsonaro (PL) criticou o STF e a operação da Polícia Federal deflagrada hoje contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados.

O que aconteceu

Filho do ex-presidente afirmou que ''a política no Brasil tem sido feita e decidida no STF (Supremo Tribunal Federal)''. A publicação foi feita no X (antigo Twitter) horas depois do início da operação.

O deputado também criticou a atuação do ministro do STF Alexandre de Moraes, sugerindo uma possível perseguição política. Segundo ele, Moraes teria mandado a PF na casa em Angra após retorno de Bolsonaro às lives. Ele também afirmou que as prisões de hoje aconteceram depois do ''grande ato pró-Bolsonaro'' em São Sebastião.