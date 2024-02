Sakamoto: Exército soube de operação da PF contra Bolsonaro antes de Lula

O Exército soube antes do presidente Lula (PT) da operação da Polícia Federal que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), informou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News da manhã desta quinta-feira (8).

Falei com o Palácio do Planalto, que falou que o Lula ficou sabendo da operação quando já estava em andamento. Ou seja, ele não ficou sabendo da operação antes da operação, só agora de manhã, quando já estava em andamento.