Sakamoto: Comida no banheiro da Sapucaí é aviso aos que pedem Estado mínimo

A prisão em flagrante de duas pessoas no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, acusadas de estocar alimentos dentro do banheiro de um camarote, é um exemplo do erro que é defender um Estado mínimo no Brasil, afirmou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto, no UOL News desta segunda-feira (12). Ao todo, 500 quilos de alimentos foram descartados após a operação de fiscalização.

A gente ouve, de tempos em tempos, que o Estado tem que ser mínimo, apenas fazer infraestrutura, não se meter no dia a dia da vida das pessoas. Se não fosse o Estado, e basicamente a Vigilância Sanitária é um braço do Estado, o pessoal no camarote teria comido um rango que estava armazenado no banheiro e que teve de ser descartado . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Segundo Sakamoto, esse é um exemplo claro ao povo brasileiro de que o Estado precisa ter força para fiscalizar o cumprimento da lei. E, para tanto, tem que garantir servidores públicos treinados e em quantidade suficiente.