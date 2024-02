Sakamoto: Malafaia copia Bolsonaro e vem a público explicar sobre dinheiro

Sakamoto diz que a situação ficou tão ruim para a imagem de simples e honesto do ex-presidente que ele precisou se justificar aos seguidores e apoiadores.

Tão mal que Bolsonaro veio a público na rede social se explicar e falar: 'olha, aqueles R$ 800 mil não foi crime, muita gente mandou dinheiro porque desconfiou que o Lula não ia mandar bem na política econômica'. Deu uma resposta mequetrefe, mas o que importa é que ele teve que vir a público se manifestar porque sentiu o cheiro de queimado junto com o rebanho. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Em suma: esses dois atos, tanto a resposta do Malafaia, quanto o vídeo da resposta do Bolsonaro, mostra que quando se trata do uso do dinheiro, que nem precisa ser público, da relação dessas lideranças com o dinheiro, o rebanho reclama. E eles têm que vir a público para se manifestar, para se justificar. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ainda falou sobre o questionamento de fieis da igreja de Malafaia quanto ao uso do dinheiro e que teria levado ele a vir à público trazer explicações.

Viralizou de uma forma negativa que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, igreja coordenada e chefiada pelo pastor Silas Malafaia, bancaria o ato na Paulista. Quando viralizou a informação, muita gente nas redes sociais questionou se os fieis foram consultados. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL