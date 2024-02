Pepita, desmatamento e sócio garimpeiro: o elo de Valdemar com a mineração

Valdemar deverá pagar uma indenização de pelo menos R$ 100 mil. Este é o valor da causa no processo em que ele foi condenado, em 2022, mas a compensação final ainda será calculada por uma perícia.

O dirigente do PL vendeu a VCN em 2008, após ser implicado no mensalão. Àquela época, ele se desfez de boa parte de seus bens no papel, transferindo a propriedade de imóveis para o nome dos filhos. A VCN, que levava as iniciais do nome do deputado, mudou o nome para JCO Mineração.

Hoje Valdemar não tem mineradoras em seu nome, mas duas empresas são ligadas a ele. Uma é a JCO e e a outra é a Dona Emília Mineração, também sediada em Biritiba Mirim. A empresa, que leva o nome da mãe de Valdemar, não está no nome do dirigente do PL, mas aparece vinculada a ele na Jucesp (Junta Comercial de São Paulo).

Sociedade com coordenador do 'Garimpo é Legal'

06.nov.2022 - Joni Motta em ato bolsonarista contra a eleição de Lula Imagem: Reprodução / Facebook

Valdemar é sócio do empresário Joni Motta há mais de 20 anos. Dono de uma mineradora em Apuí (AM), Joni é coordenador do MGL (Movimento Garimpo é Legal) no Amazonas. O grupo, presente em vários estados da região norte, é liderado por Rodrigo Cataratas, que é réu por garimpar na Terra Indígena Yanomami. No processo, o empresário nega.