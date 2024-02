Presença de embaixador israelense no Brasil pode ficar 'insustentável'

De acordo com fontes do alto escalão do Palácio do Planalto, a decisão de não expulsar o israelense do Brasil, depois do encontro com Bolsonaro em 2023, ocorreu para que houvesse um canal de comunicação e diálogo entre os dois governos, principalmente pela existência de brasileiros em Gaza.

"A tolerância do governo com ele foi elevada", disse um dos membros do Executivo. Entretanto, essa tolerância foi afetada depois dos acontecimentos dos últimos dias.

Encontro com Bolsonaro

O encontro de novembro com Bolsonaro foi considerado, nos corredores do Itamaraty, como uma quebra grave de protocolo, uma intromissão na política doméstica e uma relação complicada com um personagem público que está inelegível.

Mas, naquele momento, a decisão dentro do governo foi a de abafar a crise. Qualquer ruptura com Israel aprofundaria as dificuldades para retirar os brasileiros que estavam em Gaza.

Certos embaixadores chegaram a alertar que o encontro sinaliza até mesmo que Israel continua considerando Bolsonaro como um ator legítimo da política nacional, mesmo diante dos atentados golpistas de 8 de janeiro, dos processos que existem contra o ex-presidente e diante do fato de ele estar impedido de se candidatar.