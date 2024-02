Josias: Cúmplices estranham silêncio de Bolsonaro e temem ser traídos

Se observarmos o que houve com Mauro Cid, ele dizia que não delataria, a princípio. Mas à medida em que via as versões de Bolsonaro, o ex-presidente sempre jogava tudo no colo dele. Cid virou um delator essencial, porque as investigações avançaram a partir dele. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o silêncio de Bolsonaro causou um aparente racha com os militares investigados pela PF. O colunista ressaltou que este receio comprova o acerto da decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes por marcar depoimentos simultâneos e sem que os interrogados pudessem trocar informações.

Há uma trinca. Esse advogado me disse que há o receio de que surjam novos delatores. Ele acha estranho o Bolsonaro se manter em silêncio porque convém a ele. Acharam que não foi agradável a estratégia adotada pela defesa do Bolsonaro.

Começa a funcionar a tática do Alexandre de Moraes, que proibiu os réus de conversarem entre si. Evidentemente, eles sempre arranjam um jeito de conversar nos subterrâneos, mas mostra que começa a haver uma preocupação. Josias de Souza, colunista do UOL

