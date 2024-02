Chegada de Flávio Dino ao STF abre caminho para denúncia contra Bolsonaro

A posse de Flávio Dino como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) traz mau presságio para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o colegiado completo, o cenário fica mais propenso para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentar nova leva de denúncias ao tribunal. Na mira, devem estar militares e políticos suspeitos de participar da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 —entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Uma vez empossado, Dino integrará a Primeira Turma. Vai participar, portanto, dos julgamentos das ações sobre os atos antidemocráticos. A expectativa é que faça dobradinha com o relator, Alexandre de Moraes —não apenas para ampliar o placar favorável às condenações dos acusados, mas para engrossar o discurso do tribunal contra os golpistas.

Em dezembro passado, o STF mudou o Regimento Interno para transferir o julgamento de ações penais do plenário, formado pelos 11 ministros, para as duas turmas, com cinco ministros cada —o presidente não integra os colegiados menores. Além de Moraes, fazem parte da Primeira Turma Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Dino completará o time.