STF mantém em sigilo vídeo de agressão a Moraes no aeroporto de Roma

Moraes se declarou impedido. O ministro não participa do julgamento que ocorre no plenário virtual do STF.

O ministro Flávio Dino, empossado após o início da discussão, também fica de fora. Ainda faltam Nunes Marques, André Mendonça e Luís Roberto Barroso para votar. Julgamento começou no último dia 16 de fevereiro e vai até as 23h59 desta sexta-feira (23).

O voto de Toffoli. Ministro argumentou que seria "prematuro" permitir o compartilhamento de cópias das filmagens na fase de investigação e reiterou que imagens estão disponíveis para os advogados assistirem.

"Admitir a incidência do contraditório no inquérito em matéria probatória equivaleria, em apertada síntese, a dar antecipados conhecimento e oportunidade de manifestação aos envolvidos no procedimento, para lhes possibilitar reação prévia; o que é incompatível com a natureza do inquérito, especialmente no tocante à arrecadação de elementos informativos", escreveu.

PF conclui que filho de Moraes foi vítima de injúria

Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro, foi vítima de "injúria real", praticada por Montovani, diz a PF. Entretanto, a Polícia Federal decidiu não indiciar ninguém. O documento foi encaminhado ao STF no último dia 9 de fevereiro.