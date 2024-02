Ato pró-Bolsonaro tem trio com investigados pela PF; Hang e Castro não irão

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) é outro investigado que estará no ato. Ex-líder da oposição na Câmara, é apontado como a liderança que ordenou o bloqueio de estradas depois da derrota de Bolsonaro nas eleições.

A PF encontrou mensagens de Jordy orientando manifestantes. Ele dialogava com Carlos Victor de Carvalho, que mais tarde foi alvo de um mandado de prisão e fugiu. Mesmo na condição de foragido, o suspeito permaneceu mantendo contato com o deputado.

Intimada pelo STF em pleno plenário da Câmara, Carla Zambelli (PL-SP) é outra parlamentar que vai ao ato. A deputada é ré desde o ano passado por ter sacado uma arma e perseguido um homem pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo.

A vítima era um apoiador de Lula, e o episódio ocorreu na véspera do segundo turno. Zambelli já tinha sido procurada duas vezes para receber a intimação e não fora localizada. Depois do episódio no plenário, ela está ciente que deve apresentar defesa no processo.

Presente na reunião usada como uma das justificativas para a operação da PF sobre a tentativa de golpe, o deputado Filipe Barros (PL-PR) também vai à Paulista. O encontro citado pela Justiça reuniu ministros e aliados mais próximos do ex-presidente e nele foram feitas várias declarações de sentido golpista.