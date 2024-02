Bolsonaro só teve contato com minuta do golpe fora do governo, diz advogado

O presidente nem sabia dessa proibição [de se aproximar da baleia], mas tomou todas as precauções a partir do momento que avistou a baleia, que é o que a lei determina.

Fábio Wajngarten, advogado do presidente

Investigação apura possíveis crimes ambientais

Há suspeita de "molestamento intencional" de baleias no passeio em São Sebastião. A ação foi aberta após circularem nas redes vídeos da moto aquática com motor ligado se aproximando da jubarte.

A defesa do ex-presidente nega. Segundo o advogado Eduardo Kuntz, os esclarecimentos prestados devem resultar no encerramento do caso — que, para ele, nem deveria ter sido aberto.

A moto aquática teria ficado a 15 metros da baleia. Vídeos e fotos divulgados em redes sociais comprovariam a informação, segundo a procuradora Marília Soares Ferreira Iftim.

O condutor pilotava o veículo a uma distância inadequada e ainda gravava com o celular. "Atribui-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro", diz trecho da abertura do procedimento, publicado no ano passado.