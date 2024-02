Fávaro diz que agro não aderiu a ato de Bolsonaro: 'Todo mundo na roça'

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou hoje que empresários do setor têm melhorado a relação com o governo Lula (PT) e não aderiram à manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no último final de semana, em São Paulo.

O que Fávaro disse

À imprensa, o ministro afirmou que os agricultores estavam ocupados com a lavoura. Em reunião com Lula no Planalto, ele definiu detalhes sobre o plano de emergência de ajuda ao setor, que deverá ser lançado até março em parceria com o Ministério da Fazenda.