Dino votará caso que ameaça mandatos de deputados, em estreia no STF

Quatro partidos questionam a mudança, incluindo o PSB, ex-partido de Dino. A depender da decisão do STF, as alterações podem anular mandatos de deputados eleitos para a Câmara em 2022.

Por isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem atuado nos bastidores para adiar a discussão no Supremo. A mudança na composição da Casa alteraria os integrantes das bancadas. Antes, havia o entendimento de que poderia mexer até nas assembleias estaduais. O UOL apurou ainda que interlocutores do Palácio do Planalto acompanham o tema, uma vez que ele poderia emplacar a chegada de aliados na Câmara, a depender da decisão final da Corte.

Até o momento, cinco ministros votaram, mas o STF ainda está longe de formar uma maioria. O relator, Ricardo Lewandowski (agora aposentado), e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes concordaram que todos os partidos devem participar da distribuição das sobras.

Os ministros divergiram, porém, sobre quando as mudanças devem começar a valer. Para Lewandowski, o novo entendimento deve valer a partir das eleições de 2024. Moraes e Gilmar defendem que a mudança deve retroagir e atingir as eleições de 2022. Se esse entendimento for mantido, poderá atingir o mandato de deputados eleitos naquele ano.

O julgamento será retomado com o voto de Nunes Marques, que pediu vista (mais tempo de análise) na semana passada. Em seguida, será a vez de Flávio Dino.

Ministros do STF consultados pelo UOL avaliam que o Supremo deve derrubar a regra anterior, mas se dividir sobre o alcance retroativo da medida. Esse cenário impõe um peso ainda maior ao voto de Dino, que deverá se equilibrar entre duas alas da Corte.