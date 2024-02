Quaest: metade dos que sabiam do ato em SP acha que Bolsonaro se fortaleceu

Os números foram levantados a partir de entrevistas presenciais com 2.000 pessoas acima de 16 anos de idade, de todas as regiões do Brasil realizadas entre domingo e ontem. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Jovens, mais ricos e evangélicos

Percepção de que Bolsonaro se fortaleceu é maior entre pessoas de 16 a 34 anos de idade: 58%. Em seguida, vem a faixa entre 35 e 59 anos, na qual 52% acreditam que o ato foi positivo para o ex-presidente. O menor índice se encontra entre as pessoas com 60 ou mais: 32%. Nesse grupo, a tendência é contrária —43% acham que o ato enfraqueceu Bolsonaro.

Ricos também acreditam mais no fortalecimento do ex-presidente; 56% das pessoas com renda acima de cinco salários mínimos (R$ 7.060) entendem que o ato foi positivo para Bolsonaro.

Entre quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.824), apenas 41% acreditam que o ex-chefe do Executivo ganhou força. Para 30% deles, Bolsonaro se enfraqueceu.