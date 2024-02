Sabesp: relatório indaga metas de privatização; TCM cobra Tarcísio e Nunes

No documento, o grupo de trabalho questiona a viabilidade financeira de universalização dos serviços na capital até 2029. De acordo com a equipe, não há estudos que comprovem viabilidade financeira ser possível levar água tratada a 99% da cidade e coleta de esgoto a 90% dos paulistanos nos próximos cinco anos. A conclusão das metas, inicialmente previstas para 2033, é um dos pilares da proposta de privatização da Sabesp feita pelo governo estadual e aprovada em dezembro na Alesp.

Relatório pede mais garantias em relação a termo de compromisso assinado por Ricardo Nunes (MDB). Em agosto, o prefeito assinou um documento no qual se compromete a manter os serviços de água e esgoto de São Paulo aos cuidados dos novos controladores da Sabesp após uma eventual privatização.

O termo de Nunes, entretanto, não garante manutenção das regras atuais. Hoje, 7,5% da receita bruta da Sabesp em São Paulo são repassados ao FMSAI (Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura), que financia obras de drenagem, habitação e urbanização de favelas. O percentual deve ser mantido, segundo declarações do governo estadual. Além disso, por lei, 13% do que a empresa fatura na cidade devem ser revertidos em investimentos no próprio município.

Entre os especialistas existe o temor de que essas regras mudem com a eventual privatização. Com isso, a cidade de São Paulo sairia prejudicada. À época da assinatura do acordo, o prefeito afirmou que havia "todo um processo pela frente" e que pretendia discutir o tema com os vereadores caso a venda da empresa avançasse. E a administração municipal informou, em nota, que o termo tinha "por finalidade única e exclusivamente melhorar ainda mais o serviço já prestado pela Sabesp".

O texto do TCM lembra ainda que a legislação em vigor prevê a extinção da concessão em caso de privatização da Sabesp. Segundo o grupo de trabalho, os vereadores precisam alterar a lei em questão para que a transferência do negócio seja viável na cidade.