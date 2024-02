Josias: Financiadores detidos não são tão expressivos; há gente mais graúda

Os empresários detidos pela Polícia Federal por ajudarem a financiar os atos golpistas de 8/1 são apenas "financiadores miúdos", mas é bom que a polícia esteja ocupado com eles, disse o colunista do UOL Josias de Souza no UOL News da manhã desta quinta-feira (29).

Quer me parecer que estamos diante de pequenos financiadores. São dois donos de uma rede atacadista do Distrito Federal com algumas filiais em Goiás. Não me parece que isso seja o primeiro escalão do financiamento do golpe, estamos falando de financiadores miúdos.