Sakamoto: PF ainda deve visita a empresários do agro que irrigaram golpe

[A PF] Ainda está devendo essa parte: ir atrás do empresariado do agronegócio que financiou o golpe. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto explicou que, por trás do envolvimento de empresários do agronegócio com os atos golpistas, há uma série de ramificações que a Polícia Federal precisa destrinchar, inclusive com a participação de igrejas.

Empresários do agro, notadamente do Mato Grosso e do Pará, contribuíram de sobremaneira com a manutenção e com o financiamento desse processo golpista, dos bloqueios em rodovias, dos acampamentos nos quartéis e dos atos golpistas de 8/1.

Há uma conexão entre os empresários do agronegócio com igrejas do interior. Parte delas atuou como ponte de financiamento desse processo. Isso é assunto sensível, mas não pode ser ignorado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Bilenky: Operação da PF tem efeito de resposta a pedido de anistia de Bolsonaro