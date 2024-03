Josias: Bolsonaro frequentará palanques em 2024 como indiciado ou réu

Confirmando-se a denúncia, restará ao Supremo duas possibilidades: condenar Bolsonaro ou condenar Bolsonaro. A absolvição ou uma sentença suave, sem cadeia, desmoralizaria o STF, que já impôs aos peixes miúdos do 8/1 sentenças de até 17 anos de cana. Josias de Souza, colunista do UOL

A Polícia Federal segue três linhas distintas para indiciar Bolsonaro: adulteração do cartão de vacinação contra covid-19, venda de joias da União no exterior e tentativa de golpe de Estado. Para Josias, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve impor penas pesadas ao ex-presidente, sob risco de sair desmoralizado.

Ninguém concebe algo que não seja uma sentença muito draconiana, sobretudo no caso da tentativa de golpe, que sem dúvida alguma resultará em uma pena de prisão para Bolsonaro e para esses tubarões da cúpula do alto comando do golpe.

A condenação no caso das joias e das vacinas pode até vir antes do final do ano, mas é improvável que venham antes de outubro, que é o mês das eleições [municipais]. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.