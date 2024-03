'Não é desprezando Bolsonaro que vamos vencer o bolsonarismo', diz Gleisi

Ela teve uma importância muito grande na construção do PT e na construção do movimento feminista. Naquele momento do impeachment da Dilma, ela se equivocou e eu fui uma das pessoas que a cobraram publicamente, politicamente, mas eu acho que também ela reavaliou, viu o que estava acontecendo e se reposicionou na política.

A Marta tem um legado muito importante na cidade de São Paulo. Ela é considerada uma das melhores prefeitas da história da cidade, os projetos, os programas que ela fez, a interlocução com a periferia. É importante ela votar ao PT e estar na vice de Boulos.

Críticas a Campos Netto

Para a deputada, o presidente do Banco Central ainda adota uma política de juros "equivocada" e não deveria articular a autonomia do BC no Congresso.

Nós temos uma inflação de 4 e poucos por cento, juros de mais de 11 por cento, o Brasil não cresceu mais por conta disso, não fez investimento. O que ele está esperando para isso? Então, termina quieto o seu mandato, entendeu? E baixa a bola. Mas não fica articulando com o Congresso uma proposta dessa.