Governo firma novos contratos com empresa ré por garimpo ilegal na Amazônia

A empresa é acusada de garimpo ilegal na reserva biológica de Maicuru, em Almeirim (PA). Ela já tinha firmado 24 contratos com o governo federal entre 2010 e 2022. Questionado pelo UOL sobre esses contratos anteriores, o Ministério da Saúde disse, no ano passado, que eles eram de gestões anteriores, e que suspenderia parcerias com empresas que fossem condenadas por envolvimento com o garimpo. Embora seja ré, a Piquiatuba ainda não foi julgada.

O UOL entrou em contato com o Ministério da Saúde questionando sobre esses novos contratos. Quando houver resposta, o texto será atualizado. Ao Estadão, a pasta disse que não compactua com garimpo ilegal e suspenderia os contratos se a empresa for condenada.

Piquiatuba negou irregularidades. No ano passado, a companhia disse ao UOL que os voos apontados na denúncia eram para aldeias indígenas na região, a serviço do Ministério da Saúde, não para garimpos ilegais. A reportagem entrou em contato novamente com a empresa e aguarda retorno.

Empresa é acusada de usar notas frias para regularizar ouro ilegal

A Piquiatuba é suspeita de garimpo pelo menos desde outubro de 2020, quando a PF (Polícia Federal) encontrou 45 kg de ouro, avaliado em R$ 15 milhões, na casa do então dono da empresa, Armando Amâncio da Silva.

A empresa teria vendido 103,6 kg de ouro de forma clandestina, usando notas frias para regularizar o material, segundo o MPF (Ministério Público Federal).