Mourão: Governo Bolsonaro teve fim melancólico; tínhamos de admitir derrota

Em edição do UOL Entrevista de fevereiro de 2023, ele havia dito que conversou com Bolsonaro pela última vez em dezembro de 2022, pelo WhatsApp.

A partir do momento que o ex-presidente Bolsonaro escolheu Braga Netto para ser seu candidato a vice, antes de eu pensar a me candidatar ao senado, ele me colocou de lado. Ele não me chamava nem pro cafezinho. Fiquei tocando minhas atribuições restritas de vice-presidente e, em fevereiro, tomei a decisão de me candidatar ao senado.

Naqueles dois meses, pós-resultado eleitoral, sabia que tinha algumas reuniões ocorrendo lá no Palácio da Alvorada. Ninguém comentou nada comigo e eu não tinha acesso a nada.

Fui lá duas vezes para falar com o presidente: no dia da derrota da eleição, ele não me recebeu porque não queria receber ninguém, e após retornarmos da cerimônia de aspirantes da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) eu fui conversar com ele e pedi que fizesse um discurso à nação reconhecendo que tinha perdido a eleição, criticando o que ele quisesse criticar, que passasse a faixa ao presidente Lula e que pedisse que as pessoas que estavam na frente dos quartéis que retornassem para suas casas.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.