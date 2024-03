Presidente da Câmara de SP defende comissão da mulher que não tem mulheres

Desde 2021, a comissão é formada por sete vereadores homens. Nos últimos três anos, um homem sempre cedeu a vaga para que Luana pudesse integrar o grupo — o que não aconteceu em 2024.

PSOL procurou PT e outros partidos para tentar vaga em comissão. Especificamente no caso do PT, que tem dois membros na comissão, não houve disponibilidade para a troca, conforme relatou o vereador Senival Moura (PT) durante a reunião.

Estou há semanas procurando todos os líderes partidários para tentar resolver essa situação

Luana Alves, vereadora pelo PSOL

"É muito ruim para a sociedade de São Paulo que essa comissão não tenha nenhuma mulher", afirmou Luana durante reunião. Interrompida por duas vezes pelos vereadores André Santos (Republicanos) e Milton Leite (União Brasil) em sua fala sobre o tema, ela pediu aos colegas de Câmara que priorizem a situação.

Reunião que discutiu o assunto tinha três mulheres e nove homens. Além de Luana, apenas as vereadoras Cris Monteiro (Novo) e Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) participaram do debate, enquanto todos os outros na reunião eram vereadores do sexo masculino.