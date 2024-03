'Estou orgulhoso': quem é o 'sósia' de Lula em ato de apoio a Bolsonaro

A presença de um manifestante com a bandeira do Brasil em um ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 25 de fevereiro chamou a atenção. O homem, de cabelos grisalhos, virou meme por sua semelhança com o presidente Lula.

'Orgulhoso'

O "sósia" de Lula é um médico mineiro que mora em Jaboticabal (SP). Célio José de Morais, 68, contou ao UOL que resolveu ir à Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro para demonstrar apoio ao ex-presidente, investigado por tentativa de golpe. Sobre as brincadeiras em relação à sua semelhança com Lula, ele afirma: "Estou orgulhoso do carinho de todos que a mim estão dirigindo".

A semelhança de Morais com o presidente Lula chamou a atenção dos participantes da manifestação e, posteriormente, dos apoiadores de Lula e Bolsonaro, a ponto de o ex-presidente querer conhecê-lo e conversar por videochamada. Célio disse que a semelhança com Lula nunca foi um problema para ele e que as pessoas abordam o assunto em tom de brincadeira.