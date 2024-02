Apoio a Bolsonaro e 'bênção a Lula': as mudanças de discurso de Malafaia

No entanto, após a vitória de Lula, o pastor adotou uma postura mais neutra. Em novembro de 2022, Malafaia pediu que os apoiadores de Bolsonaro suspendessem os bloqueios de estradas realizados em manifestação contra a eleição de Lula. "Protestar é um direito. O que resta ao povo brasileiro? Vamos parar, vamos acabar e voltar ao trabalho. É disso que nós precisamos", disse.

Em culto após as eleições, ele orou pelo presidente eleito e pediu a Deus "bênção sobre Lula". Em oração, o pastor pediu que Deus livrasse o Brasil do "caos político, social e econômico" e "bênção sobre Lula, senadores, deputados e que a mão de Deus esteja sobre a nação".

Vale lembrar que, em 2002, Silas Malafaia apoiou a candidatura de Lula. Durante as últimas eleições, inclusive, um vídeo da época voltou a circular na internet. Mais de vinte anos depois, os internautas contrastaram as declarações do pastor com o endosso de Malafaia a Bolsonaro.

Postura em ato pró-Bolsonaro

Agora, Silas Malafaia voltou a adotar um tom mais duro em apoio ao ex-presidente. Ele organizou o ato pró-Bolsonaro realizado na avenida Paulista no último domingo (25) —o pastor já havia dito que bancaria os custos do evento do próprio bolso. Antes do ato, ele pediu ainda que fiéis da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Rio fizessem jejum pelo país e que orassem pelo ato.