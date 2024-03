Josias: Mauro Cid e Freire Gomes apertam nó no pescoço de Bolsonaro

Os depoimentos de Mauro Cid, ouvido por mais de nove horas pela Polícia Federal, e do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes complicam cada vez mais a situação de Jair Bolsonaro ao reforçar a ligação do ex-presidente com a trama golpista, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta terça (12).

Bolsonaro está perambulando pelo país fazendo pose de vítima e produzindo declarações que insinuam, embora a PF continue dando corda a Cid, que há pouca forca nesse inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado.