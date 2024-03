Agentes contra dengue aderem à greve por aumento de 16%; Nunes propõe 2,16%

No caso dos professores, a reivindicação pelo reajuste é diferente. A categoria quer a incorporação dos abonos complementares que, segundo os educadores, somam 39%. "Aceitaríamos 16% como primeira parcela de incorporação nos salários dos ativos e aposentados", afirma Claudio Fonseca, presidente do Sinpeem, sindicato dos professores municipais.

O pedido dos professores é antigo e parte de entendimentos diferentes sobre o cálculo do reajuste do piso dos educadores. Reportagem do UOL mostrou que há municípios que entendem que o aumento deve fazer parte da remuneração e outros que a porcentagem pode funcionar como um complemento — ou seja, o valor fica de fora das contas do FGTS, por exemplo.

Segundo Fonseca, cerca de 35% dos educadores estão em greve — a prefeitura diz que o movimento atinge 0,7% dos professores. A categoria também pede por melhores condições no atendimento a crianças com deficiência e também a redução do número de bebês e crianças por sala de aula.

No caso dos professores, a proposta da prefeitura prevê, além dos 2,16%, um acréscimo de 3,62% — mesmo aumento dado pelo governo federal no piso do magistério. Com isso, o reajuste apresentado pela prefeitura para os professores ficaria em 5,78%.

As categorias marcaram um novo ato para terça-feira (19) em frente ao prédio da Prefeitura de São Paulo. Os servidores dizem que vão dialogar com vereadores para barrar o projeto enviado por Nunes.