'Covardia é prática de Bolsonaro, que se exime de tudo', diz Omar Aziz

Aziz: Lula errou na transição por faltar relação próxima com Forças Armadas

Lula e o grupo de transição deveriam ter mais diálogo com as Forças Armadas antes da posse, acredita Omar Aziz.

Acho que poderíamos ter evitado o 8/1. Faltou uma coisa na transição: uma relação mais próxima com as Forças Armadas. Tinha que ter sido uma relação melhor. Você não pode pegar e colocar todo mundo no mesmo vaso. Tem muita gente boa e honesta trabalhando no Exército, Marinha e Aeronáutica.

Com essa transição que tivemos do final de outubro até o início de janeiro, houve um erro do governo eleito. Ali, era para gente sentar e conversar.

A percepção nossa, que apoiamos o presidente Lula em sua eleição, era de que nessa transição devia ter uma aproximação com aquelas pessoas que estavam com vontade de manter uma democracia no país.

Aziz: Gonet não vai se omitir sobre CPI da Covid