Oposição critica Moraes e tempo de inquérito das fake news: 'Nada razoável'

Líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) disse que pessoas sem foro não devem ser julgadas por ministros do STF. Ele afirmou que hoje mais de mil cidadãos sem cargos públicos terão processos apreciados pelo Supremo.

Líder da minoria na Câmara, a deputada Bia Kicis (PL-DF) disse que há conflito de interesses. A parlamentar argumentou que Alexandre de Moraes faz a função de investigador e juiz.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) concordou e afirmou que Moraes não tem isenção. Ele ponderou que, há mais de um ano, o ministro do STF convive com informações de que foi monitorado e seria preso em caso do suposto golpe. Diante desta situação, não seria a pessoa ideal para estar à frente do inquérito.

Nota da oposição reclamou da escolha de Moraes. O texto ressalta que não houve sorteio para decidir o ministro, que é o método tradicional. O caso foi entregue a ele por decisão do STF.

Crítica é defesa indireta de Bolsonaro

A fala dos parlamentares ocorreu no dia em que Jair Bolsonaro (PL) foi indiciado pela Polícia Federal. Os agentes afirmaram que o ex-presidente foi envolvido no inquérito que apura falsificação de cartões de vacina.